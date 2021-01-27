Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde yol çalışması sırasında çökme, kamyon yan yattı

Beylikdüzü'nde yol çalışması sırasında çökme, kamyon yan yattı

Hafriyat kamyonundan görüntü

Yol Çalışması Hafriyat Kamyonu Alt Yapı Çalışması 

-Yoldan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü Belediyesinin alt yapı çalışması sırasında yolda çökme oldu, hafriyat kamyonu yan yattı. Olay, Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü Belediyesi ve İSKİ tarafından yürütülen su borusu çalışması sırasında bir hafriyat kamyonu yan yattı. Olay yerinde ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları devam ediyor. (MD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement