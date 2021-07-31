Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Beylikdüzü’nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo Orkinos balığına el konuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo Orkinos balığına el konuldu

Beylikdüzü’nde yasak dönemde avlanan bin 600 kilo Orkinos balığına el konuldu

El konulan balıklar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Yardım Trol 


- Beylikdüzü’nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, yasak dönemde avlanılan toplam bin 600 kilogram ağırlığındaki Orkinos balığına el konuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yasak dönemde avlanılan 32 adet, toplamda bin 600 kilogram ağırlığında Orkinos balığına, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu. El konulan balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı. (ZA- İD-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı