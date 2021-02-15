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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde trafik polisinin karla mücadelesi

Beylikdüzü’nde trafik polisinin karla mücadelesi

Araçların yolda kalması

Kamera Toplu Ulaşım Karla Mücadele Trafik Polisi Kar Yağışı 

-Trafik polisinin uğraşı ü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle trafiğin durduğu Beylikdüzü’nde yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden trafik polisi kameralara yansıdı. İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı kentin farklın noktalarında trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durduğu yerlerde kimi sürücüler yol kenarında beklerken, toplu ulaşım araçlarının yolda kalması nedeniyle bazı vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etti. E-5 Beylikdüzü mevkii de sürücülerin zor anlar yaşadığı yerlerden biriydi. Bir trafik polisinin yolda kalan aracı kurtarmak için tek başına çabaladığı anlar vatandaş kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde trafik polisinin yolda kalan aracı ilerletmek için çabaladığı görüldü.
Kapanan yok, ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
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