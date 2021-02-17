Beylikdüzü'nde şiddetli kar yağışı etkili oluyor

- Beylikdüzü'nde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.Ekipler, beyaza bürünen ve kayganlaşan yolları açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
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