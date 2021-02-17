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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde şiddetli kar yağışı etkili oluyor

Beylikdüzü'nde şiddetli kar yağışı etkili oluyor

Beylikdüzü E-5 Karayolu'ndan kar yağışı görüntüsü

Kar Yağışı 

-Detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.Ekipler, beyaza bürünen ve kayganlaşan yolları açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
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