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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

Yangından görüntü

Gözyaşı Göreme Şarkıcı 

-İtfaiyenin çalışması
-Çılgın Sedat'ın olay yerine gelmesi
-Ünlü şarkıcının gözyaşları
-Engelli çocuğuna sarılıp ağlaması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Engelli çocuğuna sarılan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı.
Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu. Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Engelli oğluna ve ailesine sarılan Sedat, uzun süre gözyaşı döktü. "Eşim kötü durumda biraz" Yangın esnasında evde olmadığını belirten Çılgın Sedat, “Küçük oğlum aradı. Ağlayarak baba yangın çıktı diye. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış hiç bir şey göremiyorum. Alt katan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz” dedi.
(MD-ÖFA-BA-Y)
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