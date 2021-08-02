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Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde yangın
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde yangın

Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde yangın

İşyerindeki yangından görüntü

Güvenlik Önlemi Yangın Polis Ekipleri Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

-Ekiplerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’ndeki Beysan Sanayi sitesindeki bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beysan Sanayi Sitesi içerisindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşayarak sokağa dökülen vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (ECİ- MB-
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