Beylikdüzü’nde minik Zümranur’un düştüğü asansör boşluğu görüntülendi

-Akşam yaşanan olay yeri görüntüleri

-Kızın fotoğrafları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde kaybolduktan sonra yaşadığı evin yanında bulunan inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden küçük kızın düştüğü yer görüntülendi. Binada hiçbir güvenlik önlemi olmaması ve çocuklara ait oyuncakların bulunması dikkat çekti. Olay dün Kavaklı Mahallesi’nde yaşanmıştı. 3 yaşındaki Zümranur Şendur kaybolduktan sonra evinin yanındaki inşaatı henüz tamamlanmamış binanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti. Küçük kızın kesin ölüm nedeninin düşmemi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu yapılacak olan otopsi ve polis incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Minik kızın düştüğü yer sabah saatlerinde de görüntülendi. Zümranur’un düştüğü yerde hiçbir güvenlik önlemi olmadığı görüldü.

Ayrıca apartman çevresinde bulunan oyuncakların çocukların bölgede sık sık oynadığı algısı oluşturdu. Küçük kızın cenazesinin adli tıp kurumunda bulunduğu da öğrenildi. ( MD-YM-

