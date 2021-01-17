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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde kar yağışı devam ediyor

Beylikdüzü'nde kar yağışı devam ediyor

Kar yağışı

Kar Yağışı 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dün akşamüstü başlayan kar yağışı Beylikdüzü ve çevresinde ara ara şiddetlenerek etkisini göstermeye devam ediyor. Yapılan son uyarıların ardında dün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı Beylikdüzü ve çevre ilçelerde etkisi gösteriyor. Ara ara şiddetlenen kar yağışının ilerleyen dakikalarda da devam edeceği öğrenildi.
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