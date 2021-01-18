Beylikdüzü'nde kar manzarası havadan görüntülendi

-Havadan Trafikten görüntü

-Genel ve detay



( İSTANBUL - DRONE - EK)- Kar altındaki İstanbul havadan görüntülendi İSTANBUL



- Hafta sonunun ardından İstanbul’da kar yağışı devam ediyor. Beylikdüzü'ndeki kar manzarası ise havadan görüntülendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul’da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de megakentte kar yağışı devam etti, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde oluşan araç yoğunluğu ve kenti örten beyaz örtü dikkat çekti.



loading...