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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde kaldırıma çarpan midibüs devrildi

Beylikdüzü'nde kaldırıma çarpan midibüs devrildi

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kazaya karışan araçlar
-Midibüsün görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs önce kaldırıma çarptı ardından karşı yolda iki araca çarpıp devrildi. Olayda sürücü hafif yaralanırken yol bir süre trafiğe kapandı. Olay Yakuplu Mahallesi Hürriyet bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 34 LCF 135 plakalı midibüsün şoförü Ramazan Özbay, yolda seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı kontrolden çıkan midibüs önce kaldırıma, ardından karşı yola geçerek iki araca çarparak devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araç içinden çıkartıldı. Hafif yaralanan sürücü Özbay, 112 yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yol araç kaldırılana kadar trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
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