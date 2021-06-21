Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı

Çocuğun fotoğrafı

Polis Bomba Düzeneği Polis Ekipleri 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL -EK-ÇOCUĞUN FOTOĞRAFI) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı.Olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmiş, 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede Münevver Ertem(60) ve oğlu Ertan Ertem'in(40) cesedi bulunmuştu. Dairenin kapısında asılan "bomba düzeneği var yaklaşmayın" notu üzerine inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir bomba unsuruna rastlamamıştı.Polis ekiplerinin anne oğulun cesedi üzerinde yaptığı ilk inceleme tamamlandı. İlk bulgulara göre anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler önce Münevver Ertem'in silahla intihar ettiğini, ardından da Ertan Ertem'in başka bir odada ikinci bir silahla yaşamına son verdiğini belirledi.Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne oğulun cesetleri üzerinde otopsi işlemi devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement