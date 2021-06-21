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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde bir dairede cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun cenazeleri evden çıkarıldı

Beylikdüzü’nde bir dairede cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun cenazeleri evden çıkarıldı

Cenaze araçlarından görüntü

Yaşlı Kadın Tahkikat Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Cenazenin bindirilmesinden görüntü
-Bina sakinlerinden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde bir apartman dairesinde ölü bulunan yaşlı kadın ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asılsız çıkan “Bomba düzeneği var yaklaşmayın” notu nedeniyle boşaltılan iki apartman olay yeri inceleme çalışmasını ardından tekrar bina sakinlerine bırakıldı. Olay saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın ikinci katındaki dairenin odalarında M.E. (60) ve E.E (40) isimli anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu. Dairenin odasında yazan “Bomba düzeneği var yaklaşmayın” yazısı nedeniyle iki apartman boşaltılmıştı. Bunun üzerine polis ekipleri caddeyi güvenlik gerekçesi ile kapatmıştı. Bomba imha ekiplerinin araştırması sonucunda da adreste her hangi bir düzenek bulunamamıştı. Dairede ise her hangi bir düzenek bulunamadı Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından E.E ve M.E. ‘nin cansız bedenleri cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Asılsız ihbar nedeniyle boşaltılan iki bina olay yeri inceleme çalışmasının ardından apartman sakinlerine bırakıldı. Olayla ilgili idari tahkikatın devam ettiği öğrenildi. (DH-
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