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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde aynı gece iki iş yerini soyan şüpheli yakalandı

Beylikdüzü’nde aynı gece iki iş yerini soyan şüpheli yakalandı

Hırsız olduğu ileri sürülen bir kişinin emlak ofisine doğru yürümesi

Televizyon Akalan Kamera Hırsız Irak 

-Olay anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri
-Yakalanan şüphelinin emniyete götürülüşü ve çalıntı olduğu ileri sürülen eşyalar
-Gürpınar karakolundan görüntü
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren bir emlak ofisi ile bir restoran aynı gece bir hırsız tarafından soyuldu. Yaklaşık 3’er saat arayla gerçekleştirilen olayın faili polis tarafından yakalandı. Peş peşe meydana gelen olay, önceki gece sabaha karşı Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ilk hırsızlık olayı ‘emlakçı‘ olarak faaliyet gösteren bir ofiste mey geldi. Ofise giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, ofiste bulunan piyasa değeri yaklaşık 150 bin lirayı bulan 1 televizyon, 1 bilgisayar ve monitörü, 1 fotoğraf makinesi ve 1 adet mobil internet cihazını söküp alarak kayıplara karıştı. Aynı gece sabaha karşı aynı mahallede bulunan bir restoran hırsızların hedefi oldu. Gece kapalı olan restorana giren kişi ya da kişiler, yaklaşık 2 bin lira değerindeki bir televizyonu çalıp kaçtı. Olayı sabah fark eden işyeri sahipleri, durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, ilk olarak hırsızlık olaylarının meydana geldiği işyerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek failin eşkalini belirledi. Bir gecede iki ayrı işyerini soyduğu iddia edilen şüphelinin 39 yaşındaki O.B. adlı bir kişi olduğu saptandı. Zanlı, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği sırada çalıntı eşyaları taşımakta kullandığı araçla birlikte aynı gün Barış Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalındığı öne sürülen malzemeler ise şüphelinin kaldığı yerde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için Gürpınar Polis Merkezine götürüldü. O.B. adlı kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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