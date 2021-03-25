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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu

Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu

ağaçtan görüntü

İngiltere Sosyal Medya Mahsur Kaldı Avcılık Kar Yağışı 

-kuştan görüntü
-kurtarılma anları
-röportaj
-kuşun salımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bıldırcın yakalamak için kullanılan eğitilmiş bir atmaca, ayağındaki ip ağaca dolanınca baş aşağı mahsur kaldı. Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki Erguvan Sitesi'nde ağaca dolanan yabani kuşu, site görevlisi kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu Kuzey Avrupa, İngiltere ve Karadeniz Bölgesinde çok yaygın bir usül olan eğitilmiş atmaca ile avlanmanın, büyük şehirlerde de yapılması dikkat çekti. İstanbul’da Beylikdüzü’nde ayağında avcıların kullandığı özel bir ip bulunan atmaca kuşu, ağaç dalına dolandı. Bıldırcın avlamak için kar yağışı olan bir günde uçurulduğu tahmin edilen eğitimli atmaca, ağaçtan kurtarıldıktan sonra ayağındaki ip sökülerek özgürlüğüne kavuşturuldu. İstanbul’da çırak tabir edilen sertifikalı atmacacıların bulunduğuna dikkat çeken usta avcılar, Yakuplu ve Kavaklı köylerinde uzun zamandır atmaca ile avcılık yapıldığını sosyal medya programlarında zikrediliyorlar. Orman Bakanlığı tarafından, eğitim alan atmaca meraklılarına, çırak ve usta atmaca avcısı diye sertifikası da veriyor. Erguvan Sitesi’nin D Bloğu önündeki ağaca dolaşan sağlıklı bir atmacayı site görevlisi Şemsettin Güzel, ağaçtan kurtarıp, sitenin önünde havaya bıraktı. Atmaca’nın kalkış yaptığı, sahibinin olduğu noktaya gidip gitmediği ise merak ediliyor.
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