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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde ambulans kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Beylikdüzü’nde ambulans kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Polis, itfaiye ve sağlık ekibi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

-Vinç yardımıyla ambulansın kaldırılması
-Olay yerinde yapılan incelemeler
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde yağışın etkisiyle birlikte kontrolünü kaybeden ambulans devrildi. Kaza sonucu 2 sağlık personeli yaralandı. Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre yağışın etkisiyle kontrolden çıkan 34 BEP 917 plakalı ambulans önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak devrilen ambulansın içerisinde bulunan 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu devrilen ambulans, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.
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