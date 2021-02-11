Beylikdüzü metrobüs üst geçitte cep telefonlu taciz iddiası

-Adamdan görüntü

-Metrobüsten üst geçitten görüntü

-Adamın gözaltına alınması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde metrobüsten inen bir kadını takip ederek telefonla görüntülerini çektiği iddia edilen kişi kadının ihbarı ve çevredekilerin yardımıyla yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs istasyonu merdivenlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir adam metrobüsten çıkıp yürüyen kadını bir süre takip etti. Kadın, cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği ileri sürülen adamı fark etti. Kadının yardım istemesiyle çevredeki vatandaşlar şüpheli adamı tuttu. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri ise kadının fotoğraflarını çektiği söylenilen adamı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



loading...