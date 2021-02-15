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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Beylikdüzü E5'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu

- Beylikdüzü E5'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu

YOLDAN GÖRÜNTÜLER

Mahsur Kaldı Toplu Taşıma Kar Yağışı 

-ARAÇKLARDAN GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapandı. E-5 Karayolunda trafik çift yönlü olarak dururken bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürüdü.İstanbul'da kar yağışı etkisi akşam saatlerinde yeniden gösterdi. Özellikle Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkilendi. E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı. E-5 Karayolu'nda trafik çift yönlü olarak kapanırken, bölgeye çok sayıda belediye ekibi sevk edildi. Yolun açılması için çalışmalara başlandı.İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 Karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç mahsur kaldı. Araçlar kontak kapatırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı.
Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durduruldu.Vatandaşlar yolun kapanması nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.
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