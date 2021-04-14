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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü E-5’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Beylikdüzü E-5’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Araçlardan görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Ticari Araç 

-Trafikten görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kaza sonrası Haramidere istikametinde trafik durma noktasına geldi İSTANBUL

- E-5 Beylikdüzü mevkii Haramidere istikametinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, sabah saatlerinde E-5 Beylikdüzü mevkii Haramidere'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BER 286 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın 34 HS 2341 plakalı Renault marka hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen 2 araçta çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Sabah saatlerinde oluşan kaza nedeniyle trafik ise durma noktasına geldi.
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