Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Beylikdüzü’de boruya sıkışan yavru kediler kepçeyle kurtarıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü’de boruya sıkışan yavru kediler kepçeyle kurtarıldı

Beylikdüzü’de boruya sıkışan yavru kediler kepçeyle kurtarıldı

Anne kediden görüntü

Yağmur Yavru Kedi Yağmur Suyu 

-Kepçeyle çalışma
-Kedilerin kurtarılması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Anne kedi, sıkışan yavrularının kurtarılmalarını bekledi İSTANBUL

- Beylikdüzü’de bir sitenin yağmur suyu gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi itfaiye tarafından kepçenin yardımıyla betonun kırılmasıyla kurtarıldı. Yavruları sıkışan anne kedi ise yavrularının kurtarılma çalışmalarını izledi. Olay dün Beylikdüzü’de yaşandı. Bir sitede yağmur suyu gider borularından kedi sesi geldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Korkudan borularda hareket edemeyen ve ilerleyen yavru kediler için kepçe de çağrıldı. Kepçe, kazma ve kürekle beton kırılarak kediler sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedilerin kurtarılması çalışmalarını anne kedi de izledi. Yaşanan anlar çevredeki site sakinleri tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı