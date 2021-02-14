Beylikdüzü beyaza büründü

-Kar yağışından görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent genlini beyaza bürüdü. Beyaz örtü altındaki Beylikdüzü drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent genelini beyaza bürüdü. Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarılarının ardından İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Beylikdüzü’nde park halindeki araçların ve yolların tamamen beyaza büründüğü görüldü.

Beylikdüzü’ndeki beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yolların ve araçların tamamen beyaza büründüğü görülüyor.



loading...