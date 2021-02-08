Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beykoz’da şiddetli rüzgar nedeniyle çınar ağacı devrildi

Beykoz’da şiddetli rüzgar nedeniyle çınar ağacı devrildi

-devrilen ağaç

Güvenlik Önlemi Çınar Ağacı Polis Ekipleri Şiddetli Rüzgar Irak 

--polis ekipleri
--yoldan geçen araba
--detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz’da Çınar ağacı devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Akşam 20.30 saatlerinde Anadolu yakasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Kanlıca Mahallesi Mehmet Ali Birand Caddesindeki Çınar ağacını devirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeye devrilen ağacı kaldırarak yol kenarına bıraktı. Polis ekipleri de cadde güvenlik önlemi alırken sürücülere karşında kontrolü geçiş sağladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı