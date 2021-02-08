Beykoz’da şiddetli rüzgar nedeniyle çınar ağacı devrildi

--polis ekipleri

--yoldan geçen araba

--detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz’da Çınar ağacı devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Akşam 20.30 saatlerinde Anadolu yakasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Kanlıca Mahallesi Mehmet Ali Birand Caddesindeki Çınar ağacını devirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeye devrilen ağacı kaldırarak yol kenarına bıraktı. Polis ekipleri de cadde güvenlik önlemi alırken sürücülere karşında kontrolü geçiş sağladı.



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