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Beykoz’da ormanlık alanlarda denetim
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz’da ormanlık alanlarda denetim

Beykoz’da ormanlık alanlarda denetim

ormandaki polisler

Orman Yangınları Polis Köpeği Termal Kamera Orman Yangını Özel Harekat Polisleri 

-ormanda temizlik çalışması
-polis dronu
-polis köpeği

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz Yuşa mevkiinde bulunan ormanlık alanda, muhtemel orman yangınlarına karşı denetim yapıldı. Özel harekat polisleri, eğitimli polis köpeğinin katılım gösterdiği denetimde, ormana kaçak giriş yapanların ve mangal yakanların olup olmadığı denetleniyor. İstanbul Valiliği’nin olası orman yangınlarını önleme amacıyla aldığı ormanlara giriş, ormanlarda mangal yakmanın yasaklanması kararının ardından İstanbul’un ormanlık alanlarında denetimler hız kesmeden sürüyor. Alınan kara kapsamında Beykoz’da Yuşa mevkiindeki ormanlık alanlarda olası bir orman yangınına karşı denetim düzenlendi.
Denetime özel harekat polisleri, özel eğitimli polis köpeği, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, TOMA aracı katıldı.
Denetime ayrıca havadan drone ile destek verildi.
Denetimlerde olası bir ormana kaçak giriş yapma ya da mangal veya semaver ateşi yakma durumlarının olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan Beykoz ormanlarında termal kamerayla denetimler gece ve gündüz ara verilmeksizin sürüyor.
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