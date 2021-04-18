Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Beykoz’da Leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

Beykoz’da Leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

Drone görüntüsü

Yumurta Elektrik Direği Kubbe Gesi Göçmen Kuş 

-Leyleklerden detay

( İSTANBUL -DRONE-ÖZEL) İSTANBUL

- Beykoz’un Değirmendere Mahallesinde, Değirmendere cami kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Camii kubbesine yumurtalayan leylekler ve yuvası havadan görüntülendi. Beykoz, bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, mahallelerde elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Leyleklerin en çok dikkat çeken yuvası ise Beykoz’da Değirmendere Mahallesinde yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camiinin kubbesinde bulunuyor. Her yıl Mart ayının ilk haftasında camiye gelen leyleklerin yuvasına, köy sakinleri de özenle bakıyor. Cami kubbesine yavrulayan leylekler köyün simgesi haline gelmiş durumda. Cami kubbesine yapılan yuva ve yumurtalayan leylekler drone ile havadan görüntülendi. (AZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement