Beykoz'da korkutan villa yangını

-Yanan villadan görüntü -Yangını gören vatandaş ile röportaj
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Beykoz'da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Yangın Beykoz Çavuşbaşı Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 2 katlı bir villada tadilat yapılma esnasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı. (YEİ-CGK
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