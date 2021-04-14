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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz'da korkutan villa yangını

Beykoz'da korkutan villa yangını

İtfaiye görüntüsü

Yangına Müdahale Trol 

-Yanan villadan görüntü
-Yangını gören vatandaş ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz'da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Yangın Beykoz Çavuşbaşı Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 2 katlı bir villada tadilat yapılma esnasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı. (YEİ-CGK
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