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Beykoz’da korkutan orman yangını
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz’da korkutan orman yangını

Beykoz’da korkutan orman yangını

helikopter

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 

-ormanlık alan
-dumanlar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Beykoz Hünkartepe’de saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın görülmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve OGM helikopterinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. (BC-CGK-
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