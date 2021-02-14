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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beykoz’da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Beykoz’da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kar yağışı

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da dün geceden bu yana etkili kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte Anadolu yakası beyaza büründü. Beykoz’da ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaların ardından beklenen kar yağışı gerçekleşti. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve bugün itibariyle artarak devam eden kar, Anadolu Yakasında etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte Beykoz’da beyaza büründü. Meydana gelen kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, ilçede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Ayrıca rüzgar ve karın etkisiyle karı taşıyamayan ağaçların dallarının kırıldığı görüldü.
Öte yandan, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ile birlikte yoğun sis görüldü.
Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı Beykoz’da kar yağışı ile ilgili konuşan Serdar Kaya, Dün gece saatlerinden itibaren kar etkisini sürdürüyor, ilçe gelinde kar kalınlığı 15 santimetreyken yükseklerde 20 cm’ye kadar yükseldi” diye konuştu.

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