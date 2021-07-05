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Beykoz’da kaçak nargile tütünü operasyonu: 5 ton tütün ele geçirildi
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beykoz’da kaçak nargile tütünü operasyonu: 5 ton tütün ele geçirildi

Beykoz’da kaçak nargile tütünü operasyonu: 5 ton tütün ele geçirildi

Montaj tünelde

Operasyon Kaçak Altın Gözaltı Fİrarİ 

-Ambalajlama makinesi
-Tütün
-Ahır
-Paketleme makinesi
-İnekler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz'da kaçak nargile tütünü imalatı yapılan bir ahıra düzenlenen operasyonda, 5 ton kaçak nargile tütünü ile 200 kilogram gliserin ve aroma verici madde ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına alırken firari 1 kişinin arama işlemi devam ediyor.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Beykoz'da yüklü miktarda kaçak nargile tütününü piyasaya sürerek kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Beykoz’da kaçak nargile tütünü imalatı yapılan bir ahıra operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, hijyenden uzak koşullarda üretilen 5 ton nargile tütünü, çok sayıda ambalaj malzemesi, 200 kilogram gliserin ve aroma verici madde ele geçirildi.Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken firari 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.
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