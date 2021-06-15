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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Beykoz’da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada

Beykoz’da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada

Kaza anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Beykoz’da düzenlen bisiklet yarışında, bisikletlilerden biri, virajı alamayarak tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise kaza yapan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz pazar günü Beykoz’da sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykoz’da düzenlenen bisiklet yarışında, yarışan bisikletlilerden biri, aşırınız nedeniyle virajı alamayarak, yol kenarında bulunan tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise yere savrulan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (AZ-
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