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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Beykoz'da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

- Beykoz'da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Vatandaş ile röp.

Çatı Katı Yıldırım Düştü Yangına Müdahale Trol 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz’da bir evin çatısına düşen yıldırım mahallede paniğe neden oldu. Çatıda ufak çapta maddi hasar oluşurken, çıkan yangına müdahale eden çevre sakinlerinden Hakan Var isimli vatandaş, “Dumanları görünce hortumlarla müdahale ettik. Görünürde bir şey yok ancak sanki büyük bir patlama oldu. Hatta abimin kulağı şu an duymuyor” dedi.
Olay, Beykoz Yenimahalle Ebegümeci Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çatı katındaki odunlar bir anda alev almaya başladı.
Çatıdan gelen dumanları gören vatandaşlar ise hortumlarla yangın büyümeden müdahale etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ise yangına son müdahaleleri yaparak tamamen kontrol altına aldı. Öte yandan yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi. (ASK-
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