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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Beykoz’da ATM’yi çekiç ile parçalayan şahıs yakalandı

- Beykoz’da ATM’yi çekiç ile parçalayan şahıs yakalandı

Şahsın hastaneye sevki

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastalık Güvenlik Müdürü Benzin İstasyonu Avcılık Polis Ekipleri 


- Beykoz’da ATM’yi çekiç ile parçalayan şahıs kıskıvrak yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan şahıs tedavi edilmek üzere ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. ATM cihazında işe yaklaşık 40 bin TL zarar oluştuğu öğrenildi. Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önüne gelen bir şahıs, çekiç ile ATM’ye saldırdı. ATM’yi parçalayarak maddi hasara neden olan şahıs daha sonra polis ekiplerince yakalandı. Orhan K. isimli şahsın 2019 yılında da savcılık talimatı gereği Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldüğü ve tedavisinin sağlandığı öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı şahıs, tedavisinin yapılabilmesi için Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edildi. Bankanın güvenlik müdürü İ.D.’nin polis verdiği ifadesinde ATM cihazının ekranının parçalandığı ve yaklaşık 40 bin TL zarar oluştuğunu ifade etti.
(CGK-
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