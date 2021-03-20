Beykoz’da Ardıç Sofrası Projesiyle atıklar önce toprağa sonra sofralara kazandırılıyor

-Toprağa fide ekimi

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-Çevre Mühendisi ile röp.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık’ hedefleri doğrultusunda geliştirilen ‘Ardıç Sofrası Projesi’ kapsamında pazarlardan toplanan organik atıklar büyük kompost makinelerinde işlenerek ilçedeki kent tarım noktaları ve Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi’nde toprakla buluşuyor. Topraktan hasat edilen ürünler ise Beykoz’da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırılıyor. Beykoz Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ardıç Sofrası Projesi’ kapsamında geri dönüşüm sistemi içerisinde topraktan sofralara ürünler yetiştiriliyor. Proje çerçevesinde pazar yerlerinden ve işletmelerden düzenli periyodla alınan organik atıklar Beykoz Belediyesi ana kompast makinesinde işleniyor. Toprağa verim katan kompastlar, Beykoz Belediyesi’nin anlaşmalı tarım sözleşmesi imzaladığı çiftçiler ile Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi’ne teslim ediliyor. Hasat zamanı gelen ürünler ise Beykoz’da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor. "Atıkları toprağa geri kazandırıyoruz" Gerçekleştirilen ‘Ardıç Sofrası Projesi’ hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Oğuz Kaan Kaya, “Bubün Kavacık semt pazarındayız. Projemizin ismi ‘Ardıç Sofrası’. Projemiz kapsamında pazar atıklarını toplayan personellerimiz, bunları kompost üretim tesislerimizde oksijensiz bir ortamda toprakta kullanabilecek hale getiriyor. Bizler bu çalışmaları Beykoz Belediyesi’ne ait olan yemekhanemizde, müdürlüğümüzdeki kompost üretim alanımızda ve BEYTAŞ’taki kompost üretim makinalarımızla gerçekleştiriyoruz. Burada sebze ve meyve atıklarını diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplayarak tekrardan toprağa geri kazandırıyoruz. Bu topraktan çıkan sebze ve meyveleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza personellerimiz aracılığıyla ücretsiz bir şekilde ulaştırıyoruz” diye konuştu.

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