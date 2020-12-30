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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz’da 4’üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Beykoz’da 4’üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

-ambulans

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--polis ekipleri
--aile
--bina
--röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz’da 4 katlı binanın mutfak penceresinden aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Ağır yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Olay saat 03.00 sıralarında Fatih mahallesi Panorama sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın dördüncü katında ikamet eden Bekir D. isimli lise öğrencisi dairenin mutfak kısmında bulunan pencereden aşağı düştü. Beton zemine düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir D. Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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