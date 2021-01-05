Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın

Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın

Yanan bina

Polis Sigara İzmariti Sigara Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-İtfaiye
-Vatandaşlar
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz'da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Olay saat 04:30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 4.katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Öte yandan dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken daire içerisinde ve 8 katlı binadaki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk ederken bir kısmı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören Emre Ünal isimli vatandaş, "Önce bir tıkırtı duydum. Sonrasında yangın var diye birinin bağırdığını duydum. Duman kokusu aldım. Kendimi can havliyle dışarı attım" dedi.
Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı