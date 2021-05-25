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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Beykoz'da 300 kök hint keneviri ele geçirildi

Beykoz'da 300 kök hint keneviri ele geçirildi

Görüntü tünelde

Polis Hint Keneviri Polis Merkezi 

-Plastik kaplara ekilmiş Hint keneviri
-Kenevirlerin bulundugu bodrum kat
-Narkotik polislerinin arama çalışması
-Polis köpeği

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonda Beykoz'daki bir adreste 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul'da da tespit edilen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda Hint keneviri kökü ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 2 aylık teknik takip sonucu Beykoz'da belirledikleri adrese operasyon yaptı. Narkotik köpeği arama yaptı Operasyon yapılan adresin bodrum katında kenevir yetiştirilmek üzere havalandırma ve ısı sistemi ile izole edilmiş yer tespit edildi. Narkotik köpeği ile adreste arama yapıldı. Yapılan aramada bodrum katında bulunan 300 kök kenevir ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri adreste bulunan 30 yaşındaki E. Y. isimli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. (MB-
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