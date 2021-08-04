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- Beykoz'da 15 Temmuz gazisini öldüren 2 sanık adliyeye sevk edildi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Beykoz'da 15 Temmuz gazisini öldüren 2 sanık adliyeye sevk edildi

- Beykoz'da 15 Temmuz gazisini öldüren 2 sanık adliyeye sevk edildi

Montaj tünelde

Bıçaklı Saldırı Polis Merkezi Darbe Girişimi Hain Darbe Girişimi Saldırı 

-Şahısların polis merkezinden çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan iki şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan (41), Pazartesi akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerden Yılmaz A. ve Hüseyin Ş. polisin çalışması sonucu yakalandı. Kimliği belirlenen diğer 1 şahsı arama çalışmaları sürüyor. Yılmaz A. ile Hüseyin Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi. (CGK-
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