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Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını

Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını

Kadıköy klasörde

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 

-Helikopter müdahale
-Orman yangını

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan yangın söndürme helikopteri ile ve karadan orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyük bir alana sirayet etmeden kontrol altına alınmış oldu. (CGK-
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