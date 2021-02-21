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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyazlar içindeki Değirmen Boğazı'nda hayran bırakan görüntüler

Beyazlar içindeki Değirmen Boğazı'nda hayran bırakan görüntüler

Değirmen Boğazı'nın havadan görüntüleri

( BALIKESİR -DRONE) BALIKESİR

Rekor Yazla Ziyaretçiler Kar Manzaraları Irak 


- Son 83 yılın kar rekorunun kırıldığı ve 41 santimetre olarak ölçülen Balıkesir’de kar manzaraları kendine hayran bırakıyor. Ünlü mesire alanı piknik merkezi olan Değirmen Boğazı havadan görüntülendi. Çam ağaçlarının içinde bulunan yerin beyaz hali vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 249 dekar alana sahip olan Değirmen Boğazı, Balıkesir çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin piknik, yürüyüş, koşu ve dinlenme alanı olarak en çok ziyaret ettikleri yerlerden birisi olarak biliniyor.
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