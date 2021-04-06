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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Beyazıt’ta trafik kabusunu önlemek için denetim yapıldı

Beyazıt’ta trafik kabusunu önlemek için denetim yapıldı

Denetimden görüntüler

Polis Para Cezası Trafik Yoğunluğu Irak 

-Araçların çekilmesi
-Para cezası uygulanması
-Aracını çekilmekten kurtaran sürücü röportaj
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL )- Park halindeki araçlar çekilerek cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- İstanbul’un ticaret merkezlerinden Beyazıt’taki trafik yoğunluğunu azaltmak için Ordu Caddesi üzerinde trafik polisleri denetim gerçekleştirildi.
Yol kenarında bekleyen araçlar çekilerek cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü A Bölge Trafik Amirliği ekipleri, Aksaray’dan Beyazıt’a kadar uzanan Ordu Caddesi üzerinde trafiği açmaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Gün içerisinde başta ambulans, itfaiye ve toplum taşıma araçları olmak üzere tüm araçların trafikte zor anlar yaşadığı cadde üzerinde ekipler gün boyu anons yaptı. Denetim kapsamında yol kenarında park ederek trafik akışını engelleyen araçlar çekildi. Aracı çekilen sürücülere para cezası kesildi. Aracını çekilmekten son anda kurtaran bir sürücü, “Aracımız çekiliyordu ama şartlardan dolayı mecbur buraya bırakıyoruz. Burada da aracı bırakacak başka bir yer yok. Otoparklar dolu. Mecbur buraya bırakıyoruz” diyerek kendini savundu.
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