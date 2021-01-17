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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı

Beyaza bürünen Taksim kuşlara kaldı

Taksim meydan kar görüntü

Hatıra Fotoğrafı Kar Yağışı 

-Kuşlardan görüntü
-Turistler fotoğraf çekilirken görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Taksim Meydanı’nı kuşlara ve az sayıdaki turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler meydanda kuşları besleyerek beyaz örtüyle hatıra fotoğrafı çekildi. İstanbul’da dün başlayan kar yağışı bugünde devam etti. Kentin birçok noktasını etkisi altına alan kar sebebiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı’nı kuşlara ve kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Taksim Meydanı'nda karın tadını çıkaran turistler bol bol fotoğraf çekindi. Turistler meydana bulunan kuşları da yemlemeyi ihmal etmedi.
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