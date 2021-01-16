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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beyaza bürünen Sultangazi'de kar manzaraları mest etti

Beyaza bürünen Sultangazi'de kar manzaraları mest etti

Vatandaşların karda yürüyüşü

Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Sultangazi’ye kar yağması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış, kentin birçok noktasında etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi. (İD-
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