Beyaza bürünen Sultangazi'de kar manzaraları mest etti

- İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış, kentin birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi. (İD-
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