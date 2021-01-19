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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Beyaza bürünen Sinop’tan kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Sinop’tan kartpostallık görüntüler

Sinop'tan çeşitli detay görüntüler

( SİNOP ) - SİNOP

Bild Gökyüzü Kar Yağışı 


- Sinop’ta etkili olan kar yağışının ardından şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Sinop’ta önceki gün başlayan kar yağışı, şehir merkezinin beyaz bir örtüyle kapladı. Tarihi dokusu, karın beyazlığı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Sinop doyumsuz görüntülere sahne oldu. Şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlarda karın tadını doyasıya çıkardılar. Şehir merkezinde kar manzarasını izleyen, karda fotoğraf çekilen, kartopu oynayan ve martıları besleyen vatandaşlara rastlandı. Uzun zamandır kara hasret olan Sinoplular bu anları olabildiğince değerlendirdi. (ÜK-
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