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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaza bürünen Sarıyer’de kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Sarıyer’de kartpostallık görüntüler

Sarıyer kar görüntüsü

Kar Yağışı 

-Araçları ve yolları kaplayan kar görüntü
-Ağaçlardan kar görüntüsü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul genelinde dünden beri etkili olan kar yağışının devam ettiği Sarıyer’de kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul uzun süredir beklediği kar yağışına kavuştu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışıyla İstanbul beyaza büründü. Sokakların ve ağaçların beyaza Sarıyer’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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