Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla mest ediyor

Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla mest ediyor

drone görüntüsü

Uzunlu Kayalı Buz Sarkıtları Ziyaretçiler Kış Mevsimi 

-Detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL-DRONE) AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu’nun beyaza bürünen kayalıkları görsel şölen sunuyor. Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından olan Murat Nehri’nin kaynağından başlayan Murat Kanyonu, kilometrelerce uzunluğu ve aşınma sonucu yamaçlarında oluşan basamak şeklindeki kayalıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan kanyon, kış mevsiminde kayalıklarında oluşan dev buz sarkıtlarıyla ayrı eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. İlçe merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ulaşımı rahat olan ve yer yer 150 metre genişliğe ulaşan Murat Kanyon’u, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Murat Kanyonu’nun içinden geçen nehrin kenarında bulunan Millet Bahçesi ise, şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar için bir dinlenme noktası oluyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı