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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyaza bürünen kervansaraydan kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen kervansaraydan kartpostallık görüntüler

İlçeden görüntü

Kervansaray Kar Kalınlığı Kaymakamlık Kar Yağışı Kervan 

-Kervansaraydan görüntü
-Türk bayrağımız ve kar yağışı
-Kervansaray ve kar yağışı
-Belediye ve kaymakamlıktan görüntü
-Cadde ve sokaklar
-Park ve bahçeler
-detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, 800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sultanhanı ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken kar yağışının devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, ilçe merkezinde bulunan 800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
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