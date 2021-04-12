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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyaza bürünen Kapadokya’da kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Kapadokya’da kartpostallık görüntüler

KAPADOKYA'DAN DRONE İLE KAR GÖRÜNTÜLERİ

Gesi Kar Yağışı 

-GÖREME'DEN BALON GÖRÜNTÜSÜ (AKTÜEL)

( NEVŞEHİR -DRONE) - Kapadokya’da karla birlikte beyaza bürünen peribacaları havadan görüntülendi NEVŞEHİR

- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kar yağışı sonrası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kaplayan beyaz örtü, eşsiz manzaralar oluşturdu. Nevşehir’de Cuma akşam başlayan ve iki gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları beyaza büründü. Adeta bir gelinlik misali bembeyaz görüntüsü ile Kapadokya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kapadokya bölgesinde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.
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