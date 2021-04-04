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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaza bürünen Gemlik körfezi korkuttu

Beyaza bürünen Gemlik körfezi korkuttu

-DENİZDEKİ RENK DEĞİŞİMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Rengi değişen deniz havadan görüntülendi BURSA

Deniz Kirliliği Körfez Ekolojik Oksijen Düşünür 


- Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 'plankton patlaması' sonucu deniz yüzeyinde renk değişimi meydana geldi. Gemlik ilçesinde, 'plankton patlaması' sonucu deniz yüzeyinde renk değişimi meydana geldi. Gemlik Körfezi'nin birçok kısmında suyun yüzeyinde beyazlıklar oluştu. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi. Denizin renginin değiştiğini gören vatandaşlar ilk başta deniz kirliği olduğunu düşünürken, uzmanlar denizdeki renk değişiminin denizdeki popülasyonun ve oksijenin çoğalmasıyla yaşanan 'plankton patlaması' sebebiyle meydana geldiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, şu cümlelere yer verildi; "Türkiye'nin bir çok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır." Yapılan incelemenin ardından ortaya çıkan raporda, geminin denizi kirletmediği beyaz plankton patlamasının geminin etrafına toplandığı açıklandı.
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