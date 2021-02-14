Beyaza bürünen Eminönü Meydanı kartpostallık manzaralar oluşturdu

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL -DRONE) - Galata Köprüsü’ndeki kartpostallık görüntü havadan görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü’nün oluşturduğu kartpostallık görüntü havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı nedeniyle mega kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Etkisini hala sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Eminönü Meydanı beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu meydanda ve Galata Köprüsü’nde oluşan beyaz örtü havadan görüntülendi.



loading...