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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi manzarası ile mest etti

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi manzarası ile mest etti

-camlıca tepesi

Kar Yağışı 

--havadan görünüm
--drone detay

( İSTANBUL -DRONE)- Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan görüntülenerek mest etti. AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan mest ederek kartpostallık görüntü oluşturdu.
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