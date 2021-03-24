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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaza bürünen Bozdağ'da kartpostallık manzara

Beyaza bürünen Bozdağ'da kartpostallık manzara

Bozdağ'dan drone görüntüsü

Yağan Aktüel Kar Yağışı 

-Kar aktüel görüntü
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL- DRONE)- Karla kaplanan Bozdağ'da kartpostallık manzaralar ortaya çıktı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yer yer devam eden kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına alırken, beyaza bürünen Bozdağ drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir’de gece başlayan şiddetli kar ve fırtınanın etkisiyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulduğu kentin yüksek alanları, drone ile havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan Bozdağ’da kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, yoldan geçen sürücüler gördükleri manzara karşısında adeta büyülendi. Kar yağışı kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterirken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara soğuk havaya karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan, Eskişehir’in bazı ilçelerinde de yağan kar ile birlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
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