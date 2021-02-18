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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyaza bürünen Başkent'te masalsı görüntüler oluşturdu

Beyaza bürünen Başkent'te masalsı görüntüler oluşturdu

Başkentin havadan çekilen kar görüntüleri

Yazla Ergo Kar Yağışı 

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( ANKARA -ÖZEL-DRONE) ANKARA

- Türkiye’nin Başkenti havadan çekilen görüntüleri ile adeta mest etti. Karlarla kaplı çatılar şehri adeta beyaz bir gelinlik gibi süsledi. Türkiye’nin Başkenti Ankara'da kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen çatılar havadan görüntülendi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan Estergon Kalesi'de beyaz gelinlik altındaki manzarası ile görenleri mest etti. Başkent'in beyazlar içerisindeki manzarası drone ile havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
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